Kürtaj yasağının yürürlüğe girdiği Polonya’da doğuma zorlanan kadınlara “ağlama odası” önerisi

Kürtaj yasağı tartışmalarının sürdüğü Polonya ‘da, Adalet Bakanlığı Sözcüsü Agnieszka Borowska, doğum yapmak zorunda kalacak kadınlar için “ağlama odası” önerisinde bulundu. Bu sözler birçok farklı kesimden tepki aldı.

Polonya’daki kürtaj tartışması, 27 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla tekrar alevlenmişti. Zira 22 Ekim 2020 tarihli kürtaj yaptırmayı zorlaştıran karar, bu sayede yürürlüğe girmişti.

Kararın yürürlüğe girmesiyle “ciddi ve geri döndürülemez bir doğum kusuru bulunan fetüslerin” kürtajla alınması anayasaya aykırı hale gelirken ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti.

İktidardaki koalisyon hükümeti, sorunlu hamileliği olan kadınları destekleme çalışmalarına bu yüzden hız verdi. Bu çerçevede koalisyonun iki ortağından biri olan Birleşik Polonya, geçen hafta bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda cansız fetüsleri doğuracak kişileri desteklemek için darülaceze kurulması yer aldı.

Notes from Poland’ın aktardığına göre, 3 Şubat’ta tasarının kürtaj yasağından etkilenecek kadınlara ne tür destekler sunduğu sorulan Borowska, “Örneğin ayrı bir odada ağlama şansı olacak” dedi. Bu kişilere psikolojik tedavi ve “bundan sonra ne yapılacağına dair tavsiyeler” içeren “özel bakım” sunulacağını ekledi.

Borowska’nın bu sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Örneğin, merkez sağ eğilimli gazete Rzeczpospolita muhabiri Michal Kolanko sözlerin kendisine “The Handmaid’s Tale” (Gilead diye bilinen ve kadınların bedenleri ya da üreme hakları konusunda hiçbir otoritesinin olmadığı baskıcı bir rejimle yönetilen bir ülkede geçen dizi -ed.n.) dizisini hatırlattığını belirten bir tweet attı. Gönderiyi cevaplayan birçok kişi, dizi ve öneriye dair yorumlar yaptı.