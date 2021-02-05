Yüzyılın sonunda birçok kıyı kenti sular altında kalabilir

Danimarka’daki Kopenhag üniversitesi’nden araştırmacılar, yüzyılın sonunda deniz seviyesindeki yükselmenin, önceki tahminlerden yüksek olacağını kaydetti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) en son değerlendirmesinde, deniz seviyesİnin 2100 yılına kadar 1,1 metrenin üzerine çıkma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.

NTV’de yer alan habere göre, Kopenhag Üniversitesi’nin Niels Bohr Enstitüsü’nden iklim araştırmacıları, en iyi durumdaki bir iklim senaryosunda bile, seviyelerin 2100’de ortalama olarak 1,35 metreye kadar yükseleceğine inanıyor.

Ocean Science dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, IPCC’nin değerlendirmesini doğrulamak için deniz seviyesi yükselmesine ilişkin tarihsel verileri kullandıklarında, yaklaşık 25 santimetrelik bir fark bulduklarını açıkladı.

Çalışmanın yazarlarından, Aslak Grinsted, “Önceki tahminlerin çok düşük olduğuna keşfetmemiz üzücü bir haber. Deniz seviyesindeki yükselişe ilişkin tahminler için şu anda kullanılan modeller yeterince hassas değil. Açıkça söylemek gerekirse, geçmişteki verilerle karşılaştırdığımızda hedefe ulaşmıyor” ifadelerini kullandı.

1990’lardaki uydu gözlemlerinden önce Antarktika’nın erime oranı hakkında neredeyse hiçbir veri bulunmadığını ifade eden Grinsted, geçmişe bakarak gelecekteki senaryoları doğrulama yöntemlerinin, deniz seviyesindeki yükselmenin nasıl analiz edileceğine dair bir yer edinebileceğini umduğunu açıkladı.

Dünyanın yüzde 44’ü kıyılarda yaşıyor

Arupa Birliği’nin (AB) su kaynakları ve enerjinin sorumlu kullanımı hakkında yayın yaptığı Better World Solution’s Platformuna göre, şu anda dünyanın yüzde 44’ü deniz ve okyanus kıyılarının 150 kilometre çevresinde yaşıyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi özellikle sel baskınlarına karşı altyapının bulunmadığı Doğu Avrupa, Orta Doğu, Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Güney Ameirka, Çin ve Güney Asya ülkelerini tehdit ediyor.

Deniz seviyesinin yükselmesi ve batan topraklardan kaynaklanan risklerlerle birlikte, büyük kıyı şehirleri için küresel sel hasarının gerekli adımlar atılmadığında 2050’nin ardından yıllık 1 trilyon dolara mal olabileceği tahmin edilliyor.