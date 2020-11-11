Prison Break için 6. sezon açıklaması

Prison Break’in başrol oyuncusu Wentworth Miller dizinin 6. sezonunun seyirciyle buluşmayacağını açıkladı.

Prison Break‘in başrol oyuncusu Wentworth Miller (Michael Scofield), dizinin devam etmeyeceğini yazdı. Sosyal medya hesabından bir kullanıcıya cevap veren Miller, 6’ncı sezonun olmayacağını belirtti.

2017 yılında beşinci sezonuyla geri dönen ‘Prison Break’le ilgili yapım şirketinden ise yeni sezonun şimdilik gündemde olmadığı açıklaması gelmişti.

Daha önce ise Prison Break dizisinin yıldızı Dominic Purcell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6. sezonun geleceğini ifade etti.