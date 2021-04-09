Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 99 yaşındaki Prens Philip’in hayatını kaybettiği açıklandı.

2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Buckingham Sarayı, Prens Philip’in ölümünü “Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi’nde huzur içinde vefat etti” ifadeleriyle bildirdi.

Edinburgh Dükü olan Prens Philip Mountbatten, doğumunun ardından Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı almıştır. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır.

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Hanedanı’na mensup olan Prens Philip, 10 Haziran 1921’de Yunanistan’ın Korfu Adası’nda doğmuştu.

PRENS PHİLİP KİMDİR?

Prens Philip, 10 Haziran 1921’de, Yunanistan’ın Korfu Adası’nda doğdu.

Yunanistan ve Danimarka kraliyet ailesinin üyesi, dönemin Yunan Kralı birinci Konstantin’in yeğeniydi.

Beş kardeşin en küçüğü ve ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

İngiltere vatandaşı değildi. Rum Ortodoks Kilisesi’nde vaftiz edildi.

22 Eylül 1922’de Yunan Kralı birinci Konstantin tahtı bırakmak zorunda kalınca Prens Philip’in de hayatı değişti.

Babası Prens Andrew’un Yunanistan’a girişi ömür boyu yasaklandı.

Aile Fransa’ya yerleşti. Philip, İngiltere ve Almanya’da eğitim gördü.Philip, Prenses Elizabeth ile 1934 yılında tanıştı.

1939 yılında ikili mektuplaşmaya başladı. Geleceğin İngiltere kraliçesi henüz 13 yaşındaydı.

1946 yazında dönemin İngiltere Kralı George, Philip’ten kızıyla evlenmesini istedi.

Philip, Yunanistan ve Danimarka kraliyet unvanlarını bıraktı, annesinin ailesinden gelen Mountbatten soyadını aldı, Angilkan Kilisesi’ni kabul etti ve İngiltere vatandaşı oldu.

Prens ve prenses, 10 Temmuz 1947’de nişanlandı. Aynı yıl 20 Kasım’da evlendi. Prens Philip, Edinburgh Dükü unvanını aldı.

Elizabeth, 6 Şubat 1952’de tahta çıktı.

Prens Philip, 60 yıldan fazla bir süre Kraliçe’ye, kraliyet görevlerinde ve yurtdışı ziyaretlerinde eşlik etti.

Kraliçe’nin eşi, açık sözlülüğü, tartışma yaratan açıklamaları, gafları ve spora olan düşkünlüğüyle tanındı.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in ikisi kız, ikisi erkek dört çocukları, sekiz torunları oldu.

Büyük oğulları Charles tahtın bir numaralı varisi…. Onu, Charles ile Diana’nın büyük oğlu William izliyor.