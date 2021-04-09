Ataoğlu: Turistlerin geliş ve konaklamaları bileklikle kontrol altında olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan Pazartesi günü başlayacak kapalı devre turizmde, turistlerin geliş ve konaklamalarının bileklikle kontrol altında olacağını, çalışanların da dışarıyla temasının bulunmayacağını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pazartesi günü başlayacak olan kapalı devre turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Otellerdeki güvenlik yanında gerek görülmesi halinde polisten de destek alınabileceğini belirten Ataoğlu, turistlerin dışarıya hiç çıkmayacağı bu modelin bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı doğrultusunda başlayacak olan kapalı devre turizmde oteller tarafından güvenliği, acenteler tarafından ise üç günlük geliş gidişleri kontrol altında tutacak şekilde tedbir alındı” ifadelerini kullandı.

“HANGİ OTELLERİN KAPALI DEVRE TURİZM YAPACAĞI ÖNCEDEN BELİRLENECEK”

Hangi otellerin kapalı devre turizm yapacağının önceden belirleneceğini ifade eden Bakan Ataoğlu, protokoller imzalandıktan sonra bilekliklerle ilgili teknik çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ataoğlu, çipli bilekliklerin internet bağlantısı konusunda sıkıntı yaşanmaması için derinlik mesafesi göz önünde bulundurularak çalışma yapıldığını anlattı.

Kapalı devre turizme kapalı olan ve karantina oteli olarak kullanılmayan otellerin de açılacağını ifade eden Ataoğlu, bu açılımın karantina otellerinde sıkıntı yaratmayacağını söyledi.

“MAYIS AYINDA ÇİFT AŞILI VE ÇİFT PCR’LI GELİŞLERİN OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Ataoğlu, Mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden aşı karnesi ile çift aşılı ve çift PCR’lı açılım konusunda tarih bekliyoruz. Çünkü verilecek olan taahhüt ve kararlardan geri adım atılmaması, detaylı çalışılması gerekiyor. Bir karar alır da geri dönersek işletmeleri çok zora sokarız” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan ileri vadede de olsa bir tarih almamız ve bundan geri adım atmamamızdır.” diyen Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi plan ve programının bu bağlamda önemli olduğunu kaydetti.