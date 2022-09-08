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Prens Charles İngiltere’nin yeni kralı oldu

8 Eylül 2022
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğü anda, tahtın yeni sahibi veliahtı Galler Prensi Charles oldu. Bunun için bir törene gerek yok.






İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğü anda, tahtın yeni sahibi veliahtı Galler Prensi Charles oldu. Bunun için bir törene gerek yok.




Ancak Charles’ın Kral tacını takabilmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekiyor.



Charles nasıl anılacak?

Prens Charles öncelikle hangi isimle anılmak istediğine karar verdi, Kral 3. Charles olarak anılmayı istedi.

Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.



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8 Eylül 2022






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