Fenerbahçe ve Başakşehir galibiyetle başladı
Fenerbahçe ve Başakşehir galibiyetle başladı
Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcileri Fenerbahçe işe Başakşehir ilk maçlarını kazandı.
FENERBAHÇE SON DAKİKA GÜLDÜ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını Batshuayi’nin uzatmada attığı golle 2-1 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başladı.
Sarı lacivertliler, 35. dakikada Gustavo Henrique ve maçın uzatma bölümünde Michy Batshuayi’nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti. Kiev’in tek golü 63. dakikada Tsygankov’dan geldi.
BAŞAKŞEHİR FARKLI KAZANDI
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya’nın Hearts takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti.
İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Tynecastle Park’ta oynanan mücadelede Başakşehir’in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67’de Youssouf Ndayishimiye, 75’te Stephen Kingsley (k.k.) ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Başakşehir, Konferans Ligi’ne 3 puanla başladı.
A Grubu’nda oynanan diğer maçta ise Fiorentina ile Rigas Skola 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grupta galip gelen tek olan turuncu lacivertliler zirveye yükseldi.