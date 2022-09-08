Spor

Fenerbahçe ve Başakşehir galibiyetle başladı

8 Eylül 2022











Fenerbahçe ve Başakşehir galibiyetle başladı 

Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcileri Fenerbahçe işe Başakşehir ilk maçlarını kazandı.

FENERBAHÇE SON DAKİKA GÜLDÜ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını Batshuayi’nin uzatmada attığı golle 2-1 mağlup ederek grup maçlarına galibiyetle başladı.

Sarı lacivertliler, 35. dakikada Gustavo Henrique ve maçın uzatma bölümünde Michy Batshuayi’nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti. Kiev’in tek golü 63. dakikada Tsygankov’dan geldi.

BAŞAKŞEHİR FARKLI KAZANDI

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya’nın Hearts takımını deplasmanda 4-0 mağlup etti.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Tynecastle Park’ta oynanan mücadelede Başakşehir’in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67’de Youssouf Ndayishimiye, 75’te Stephen Kingsley (k.k.) ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Başakşehir, Konferans Ligi’ne 3 puanla başladı.

A Grubu’nda oynanan diğer maçta ise Fiorentina ile Rigas Skola 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grupta galip gelen tek olan turuncu lacivertliler zirveye yükseldi.



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8 Eylül 2022






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