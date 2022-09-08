Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiğini duyurdu

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. 2. Elizabeth 70 yıldır tahttaydı.
Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Kraliçe bugün öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde hayatını kaybetti” denildi.
BBC ekranlarında Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünü duyuran haberin verilmesinin ardından Kraliçe’nin fotoğrafları eşliğinde ulusal marş çalındı.
Londra’da Buckingham Sarayı önünde toplanan halk, Kraliçe’nin ölüm haberinin duyulmasıyla göz yaşlarına boğuldu.