Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiğini duyurdu

Başbakan Liz Truss, Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün hem İngiltere’de hem de dünyada şok etkisi yarattığını söyledi.

Truss, “Kraliçe 2. Elizabeth modern Britanya’nın üzerine inşa edildiği bir kaya gibiydi. Britanya bugün büyük bir ülkeyse, onun sayesindedir” diye konuştu.

Kraliyet Ailesi, Buckingham Sarayı’nın Kraliçe’nin sağlık durumunun endişe verici olduğu yönündeki açıklamasının ardından İskoçya’daki Balmoral Çiftliği’nde toplanmaya başlamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık’ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.