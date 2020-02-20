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Premier Lig’den 4 takım Ozan Tufan için derbiye geliyor

20 Şubat 2020

Fenerbahçe’nin ikinci kaptanı ve orta sahadaki değişmez ismi olan Ozan Tufan, sezon başından beri büyük bir yükseliş gösteriyor. Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Ozan Tufan için 4 takım, derbide tribünde olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maça 4 İngiliz kulübünün geleceği öğrenildi.

Posta’nın haberine göre Crystal Palace, Everton, Tottenham ve Sunderland gözlemcileri Ozan Tufan için derbide hazır bulunacak.

‘Fenerbahçe, iyi bir teklifi değerlendirebilir’

Haberde, Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu maddi ‘darboğaz’dan ötürü gelecek iyi bir teklifi değerlendirebileceği belirtildi.

2015 yılında Bursaspor’dan 7 milyon euro’ya alınan Ozan, 4 senedir bekleneni verememiş ve önce kadro dışı kalıp sonra da Alanyaspor’a kiralık gönderilmişti.

Alanyaspor macerasından çok farklı dönen 24 yaşındaki oyuncu sezon başından beri Fenerbahçe’nin en çok forma giyen oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Formuyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 22 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 5 de asist yaptı.




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