Türkiye

Bakan Selçuk: Bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamıyoruz

20 Şubat 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan ‘Filozof Atakan’ lakaplı 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bulundu. Selçuk, “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili açıklama yaptı.

Beş ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Atakan üzerinden tartışma yapılması onaylamadıklarını söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

“Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz. Diğer çocukların üzerinde olan baskıyı kimse umursamıyor. Beklenti patlamasına, kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntılar düşünülünce bizim tavrımız şu olur; bu, sadece ihtiyacın dilinden konuşmak. Aileyle görüştük, uzmanlarla görüştük, ihtiyacı neyse bu altyapıya, testlere, hangi öğretmenin desteğine ihtiyacı var gibi… Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Sürekli sosyal medyada dillendirmek, çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi açısından birtakım olumsuzluklara yol açabilir. Biz gereken her tür uzmanlığa sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü de buradan veririz.”




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