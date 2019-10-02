Potada sorunlar masaya yatırıldı

Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

OY BİRLİĞİ:Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu önceki akşam yapılırken faaliyet raporu ve mali rapor oy birliği ile kabul edildi

Tonguç KOTAK

Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan federasyon lokalinde gerçekleşen genel kurulda 13 üyeden 10’u toplantıda yer aldı.

Oy birliği

Genel kurulda mali ve faaliyet raporları okunarak üye kulüplerin oyuna sunuldu. Genel kurulda bulunan 10 kulübün kabul oyu ile federasyonun mali ve faaliyet raporları kabul edildi.

Tüzük konusu konuşuldu

Mali ve faaliyet raporunun ardından geçilen konuların konuşulmasında önce çıkan konu federasyonun tüzüğü ve kulüpler arasında yaşanan oyuncuların transferleri oldu.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, kulüplere tüzük konusunda açıklamalar yaptı ve onlardan gelen soruları yanıtladı.

Daha sonra kulüpler oyuncuları yetiştirmelerine rağmen bazı kulüplerin ve ailelerin baskısı ile oyuncularını kaybetmelerinin önüne geçilmesini federasyondan talep ettiler.

Başkan Sütçü bunun yeni tüzük ve yönetmelikle çözülebileceğini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.