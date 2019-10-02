Basketbol ve voleybolda sezon başlıyor

Tonguç KOTAK

Basketbolda ve voleybolda sezonun başlamasına kısa bir süre kala önceki akşam yapılan genel kurullarda 2019-2020 sezonu yol haritaları ortaya çıktı.

Yaz aylarını hep tüzük ve yönetmelik krizi ile geçiren Basketbol Federasyonu’nun olağan mali genel kurulunda da bu sorun gündemdeydi. Mali ve faaliyet raporları sıkıntısız oy birliği ile atlatan Ahmet Sütçü ve ekibi daha sonra genel kurulda tüzük konusunda ve oyuncuların izinsiz bir şekilde başka kulüplere gitmesi konusunda zaman zaman eleştirilere maruz kaldı. Özellikle Akdeniz Spor Birliği ile Soyerspor’un yetiştirdiği oyuncuların başka kulüplere izinsiz gitmesi ve bir ücret ödenmemesi konusu genel kurulun en hassas noktası oldu. Federasyon bir an önce hem tüzüğü hem de yönetmeliği geçirmezse başı çok ama çok ağrıyacak. Büyüklerde lig Kasım ayında turnuvalarla başlayacak. Cumhuriyet Kupası ve KTSYD Kupası bu ligde yer alacak 7 takım için önemli olacak. Kadınlar Ligi ve diğer alt liglerde de sezona başlıyoruz. Federasyon hazır mı? Tüzük konusu nedeniyle “Hayır” ama olaya hakim mi? “EVET”. Bunun için bastırmaya devam ediyor ama devletin ağır hareket etmesi elini kolunu bağlıyor. İşi zor.

Gelelim Voleybol Federasyonu’na. Onun da genel kurulunu ve turnuvalar kura çekimini izledim. Enver başkan zaten federasyona hakim. Ama kulüplerin isteklerini ön plana koyma zamanı geldi. Ne diyor kulüpler, Spor Dairesi’nin eskiden yaptığı ödüllendirmeyi geri istiyorlar. Sonuna kadar haklılar. Gerekirse eylem bile yapmaya hazırlar. Bana göre, Spor Dairesi’ne veya Başbakanlık binasına tüm sporcularını yığarlarsa bu hükümet teslim olur. Sezon turnuvalarla başlıyor. Hem kadın hem de erkeklerde zor bir lig bizi bekliyor. Kadınlarda son şampiyon Lefke Avrupa Üniversitesi, finalist Doğu Akdeniz Üniversitesi ve yaptığı transferlerle de Vakıflar ligin zirvesi için mücadele edecekler. Erkeklerde son şampiyon Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor sezona mali sorunlarla giriyor, Yakın Doğu Üniversitesi kan kaybetti alacağı yabancılarla takım olabilirlerse zirveye oynar, Doğu Akdeniz Üniversitesi kadrosunu koruyor. Vakıflar ise bu yıl ciddi şekilde zirveye oynayabilecek bir kadro kurdu. 4 takımlı bir sezon bizi bekliyor.

Hem Basketbol hem de Voleybolda görünen o ki, ciddi bir çekişme sezona damga vuracak ama mali sıkıntılar iki federasyonların kulüplerinde ön plana çıkıyor.