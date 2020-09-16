Potada son gün 16 imza

Basketbolda transfer dönemi dün tamamlanırken son güne önemli oyuncuların imzaları damga vurdu. Basketbolda resmi transfer dönemi dün sona ererken toplam 16 boyuncu kulüp değiştirdi. 1-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşen transfer dönemi dün tamamlanırken son güne önemli oyuncuların imzaları damga vurdu

Doğukan ve Arif, Koop’ta

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Koopspor, transfer döneminin son gününde önemli iki ismi kadrosuna kattı. Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kapanması ile boşta kalan Doğukan Demirman ve Arif Yılmabaşar ile anlaşarak transfer etti. Kırmızı lacivertliler bu transfer döneminde toplam 7 isme imza attırdı.

Attila Topaloğlu, YDÜ’de

Basketbolda devam edip etmeyeceği merak konusu olan Yakın Doğu Üniversitesi de son gün 7 oyuncu transfer etti. Girne Amerikan Üniversitesi forması giyen Attila Topaloğlu ile birlikte toplam 7 oyuncu da Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni, isimleri oldular.

Havva, Gönyeli’de

Havadis tarafından dün duyurulan Havva Arabacıoğlu Güvensoy transferi de dün gerçekleşti.

Kırmızı beyazlı ekip ülke kadın basketbolunun önemli ismi Havva Arabacıoğlu Güvensoy’a dün sabah Basketbol Federasyonu’nda gerçekleşen törenle imza attırdı.

Öte yandan Girne Amerikan Üniversitesi de transferde