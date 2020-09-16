KTÖS özel eğitim okullarında grev yapıyor

KTÖS özel eğitim okullarda uyarı grevi bugün de yapmaya devam ediyor.

COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin de askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullarda uyarı grevi bugün de yapmaya devam ediyor. Grev, 08.00 ile 09.20 saatleri arasında uygulanıyor.

Özel eğitim okullarında eğitimin sürdürülmesinin mümkün olmadığını, buralardaki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan KTÖS, özel eğitime 1 Ekim’e kadar ara verilmesi talebini Sağlık Bakanlığı önündeki açıklamayla dile getirmiş, yazılı da olan bu talebi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletmek üzere bakanlığı arşivine bırakmıştı.

Özel okullardaki sağlık, güvenlik ve eğitimle ilgili durumu içeren 32 maddelik rapor da Sağlık Bakanlığı’na verilmişti.

Sendika dün, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden talep yazılarına yanıt gelmediği gerekçesiyle uyarı grevini bugün sürdüreceğini duyurmuştu.