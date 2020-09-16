İlk rakip Fenerbahçe

KKTC engelliler basketbol takımımızın da yer alacağı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde fikstür çekildi.

Tonguç KOTAK

KKTC Engelliler Takımı’nın da yeni sezonda mücadele edeceği Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Pandemi nedeniyle federasyon bu sezon fikstür çekimini takımların olmadığı bir ortamda gerçekleştirdi.

İlk maç İbrahim Yavuz’lu Fenerbahçe ile

Çekilen kuraya göre ligin ilk haftasında KKTC Engelliler deplasmanda son yılların değişmez şampiyonu Fenerbahçe Engelliler ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe engelliler takımında sporcumuz İbrahim Yavuz da forma giyiyor.

15 Ekim’de İstanbul’da oynanacak maç ve daha sonra ülkemizde oynanacak Süper Lig maçları için pandemi döneminde alınan tedbirlerin nasıl uygulanacağı ise merak ediliyor.

Ligde Fenerbahçe Engellilerin yanı sıra Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazişehir Gaziantep, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, İskenderun Engelliler, Ceylanpınar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Güçlü Eller, Pendik Belediyesi ve Yalova Engelliler yer alıyor.