Potada şampiyon Levent ve YDK

Liselerararası (Gençler) Basketbol Birinciliğinde şampiyonlar belli oldu

KIZLARDA LEVENT-ERKEKLERDE YDK:

Kızlar finalinde Levent Koleji, Yakın Doğu Koleji’ni çekişmeli geçen bir maç sonunda 54-47 yenerek şampiyon oldu. Erkeklerde ise Levent Kolej karşısında zorlanmayan Yakın Doğu Koleji maçı 71-40 kazanarak şampiyonluğa ulaştı

Liselerararası (Gençler) Basketbol Birinciliğinde final maçları dün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oyanırken kızlarda Levent Kolej, erkelerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyonluğa ulaştı.

Kızlar finalinde büyük çekişme yaşandı. Son anlarına kadar heyecan içerisinde geçen maçta Levent Kolej, Yakın Doğu Koleji’ni 54-47 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Erkekler finalinde ise şampiyonluğun güçlü adayı Yakın Doğu Koleji baştan sona üstün oynadığı maçta Levent Kolej’i 31 sayı farkla 71-40 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Bu arada TED Koleji’nde oynanan üçüncülük maçlarında ise The Future Amerikan Koleji ile erkelerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi üçüncülük kupalarının sahipleri oldu.

Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

Fotoğraf: Fuat ŞANLIER