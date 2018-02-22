Cihangir avantajı kaptı: 0-2

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Cihangir, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde yarı final için büyük avantaj yakaladı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Tahsin, Arif, Joseph, Felix, Lawal, Ahmet (Dk.74 İltaç), Fikri (Dk.85 Hürcan), Hüseyin, Mete (Dk.82 Berk Çakır), Azat

Cihangir: Raif, Erol, Ertan (Dk.90 Doğan), Nurettin, Salih, Mikail, Osei, Smart (Dk.84 Musa), Offor, Fırat, Çağlar (Dk.63 Ali)

Goller: Dk.71 Ertan, Dk.90+1 Offor (Cihangir)

Gürsel KARAGÖZLÜ

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Cihangir, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan kupa mücadelesinin ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken Cihangir 71. dakikada Ertan’ın golüyle 1-0’ı yakaladı. 90+1. dakikada ise Offor fişi çeken isim oldu ve Cihangir karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.

Maç sonunda Cihangir futbolcuları büyük sevinç yaşarken Baf Ülkü Yurdu taraftarları, ikinci gol sonrasında Offor’un tribünlere karşı bir haraket yaptığı gerekçesiyle tünelden soyunma odasına giderken Cihangir futbolcularına saldırdı. Güvenlik güçleri olayları büyümeden önledi.