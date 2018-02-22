Cihangir avantajı kaptı: 0-2

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Cihangir, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde yarı final için büyük avantaj yakaladı
Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Tahsin, Arif, Joseph, Felix, Lawal, Ahmet (Dk.74 İltaç), Fikri (Dk.85 Hürcan), Hüseyin, Mete (Dk.82 Berk Çakır), Azat
Cihangir: Raif, Erol, Ertan (Dk.90 Doğan), Nurettin, Salih, Mikail, Osei, Smart (Dk.84 Musa), Offor, Fırat, Çağlar (Dk.63 Ali)
Goller: Dk.71 Ertan, Dk.90+1 Offor (Cihangir)
Gürsel KARAGÖZLÜ
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Cihangir, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 2-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakaladı.
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan kupa mücadelesinin ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken Cihangir 71. dakikada Ertan’ın golüyle 1-0’ı yakaladı. 90+1. dakikada ise Offor fişi çeken isim oldu ve Cihangir karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.
Maç sonunda Cihangir futbolcuları büyük sevinç yaşarken Baf Ülkü Yurdu taraftarları, ikinci gol sonrasında Offor’un tribünlere karşı bir haraket yaptığı gerekçesiyle tünelden soyunma odasına giderken Cihangir futbolcularına saldırdı. Güvenlik güçleri olayları büyümeden önledi.