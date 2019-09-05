Porsche ilk tam elektrikli modeli Taycan’ı tanıttı

Alman otomotiv devi Porsche elektrikli araçlar arasında kendine güçlü bir yer edineceği modeli Taycan’ı tüm detaylarıyla tanıttı.

Porsche, uzun zamandır gündemde olan elektrikli modeli Taycan’ın üretime hazır halini resmi olarak tanıttı.

Daha önce Mission E ismiyle bilinen modele sonradan Taycan ismi verilmişti. Taycan Turbo ve Taycan turbo S olarak iki versiyonla piyasada olacak.

450 kilometre menzil sunan Taycan Turbo modeli 0’dan 100’e 3.2 saniyede çıkabiliyor.

Taycan Turbo S modeli ise 0’dan 100’e sadece 2.8 saniyede ulaşırken tam dolu şarj ile 412 kilometre menzil sunuyor.

Hız limiti 260 milometre ile sınırlı olan Taycan 616 beygirlik bir güce sahip.

800 volt şarj sistemi kullanılan otomobil 270 kW güçte sadece 22 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

Taycan 150 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahipken Turbo S modeli 187 bin dolardan başlayacak.

Berlin’deki dünya prömiyerine katılan Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Taycan geçmiş mirasımızla geleceğimiz arasında bir köprü kuruyor. 70 yılı aşkın süredir dünyanın her yerindeki insanları heyecanlandıran ve kendisine hayran bırakan markamızın başarı hikayesini geleceğe taşıyor. Bugün yeni bir dönemin başlangıcı” açıklamasında bulundu.

Modelin gösterge paneli, Porsche’nin tipik özelliği olan yuvarlak hatlara sahip 16,8 inçlik bir ekrandan oluşuyor.