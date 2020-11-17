Pompeo: Türkiye’nin faaliyetleri çok agresif

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin geçen birkaç ayda Ortadoğu’daki faaliyetlerini ele almak için ABD yönetimi ve Avrupa’nın ortaklaşa çalışmalarının gerektiğini söyledi.

Fransız La Figaro gazetesinde yer alan açıklamasında Pompeo, Türkiye’nin yakın zamanda Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda Azerbaycan’a sağladığı desteğe ve Libya ile Akdeniz’deki askeri hamlelerine atıfta bulunarak, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ben Türkiye’nin yakın zamandaki faaliyetlerinin çok agresif olduğunu konusunda hemfikiriz” dedi.

Açıklamasının devamında Pompeo, “Avrupa ve ABD, Erdoğan’ı bu faaliyetlerin kendi halkının çıkarına olmadığına ikna etmek için beraber çalışmalılar” diye belirtti.

Pompeo, Türkiye’nin askeri kabiliyetinin daha fazla kullanılmasının endişe yarattığını belirtti fakat ABD’nin İncirlik Hava Üssü’ne ev sahipliği yapan Türkiye’nin NATO’da kalması ya da NATO’dan çıkması gerektiği konusunda bir görüş belirtmedi.

Pompeo İstanbul’da

Pompeo, dün akşam bir dizi ziyaret için İstanbul’a geldi.

3 Kasım Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kaybetmesiyle Dışişleri Bakanı olarak son günlerini yaşayan Mike Pompeo’nun bir veda turu olarak başlattığı resmi temasları bir kriz yaratmıştı.

İstanbul’da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’la görüşecek olan Pompeo’nun Türk yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara’ya gitmemesi Türkiye’nin tepkisini çekmişti. Pompeo’nun ziyaretine ilişkin Türk yetkililer, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun davetini geri çevirdi” açıklamasını yapmıştı.