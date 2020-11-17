Dünya genelinde halen 15,5 milyon aktif koronavirüs vakası bulunuyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 332 bin 328 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 55 milyon 349 bin 954’e yükseldi.

Virüs saptanan 38 milyon 493 bin 826 kişi sağlığına kavuşurken, tedavileri devam eden 15 milyon 523 bin 800 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 11 milyon 538 bin 57 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 252 bin 651 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı en yüksek ilk 10 ülke ve can kaybı sayısıları şu şekilde: