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Dünya genelinde halen 15,5 milyon aktif koronavirüs vakası bulunuyor

17 Kasım 2020
koronavirüs dünya





Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 332 bin 328 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 55 milyon 349 bin 954’e yükseldi.

Virüs saptanan 38 milyon 493 bin 826 kişi sağlığına kavuşurken, tedavileri devam eden 15 milyon 523 bin 800 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 11 milyon 538 bin 57 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 252 bin 651 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı en yüksek ilk 10 ülke ve can kaybı sayısıları şu şekilde:

ABD11 milyon 538 bin 57252 bin 651
Hindistan8 milyon 874 bin 290130 bin 559
Brezilya5 milyon 876 bin 740166 bin 67
Fransa1 milyon 991 bin 23345 bin 54
Rusya1 milyon 948 bin 60333 bin 489
İspanya1 milyon 521 bin 89941 bin 253
Birleşik Krallık1 milyon 390 bin 68152 bin 147
Arjantin1 milyon 318 bin 38435 bin 727
İtalya1 milyon 205 bin 88145 bin 733
Kolombiya1 milyon 205 bin 21734 bin 223





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17 Kasım 2020

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