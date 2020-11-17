Dünya genelinde halen 15,5 milyon aktif koronavirüs vakası bulunuyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 332 bin 328 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 55 milyon 349 bin 954’e yükseldi.
Virüs saptanan 38 milyon 493 bin 826 kişi sağlığına kavuşurken, tedavileri devam eden 15 milyon 523 bin 800 hasta bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 11 milyon 538 bin 57 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 252 bin 651 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı en yüksek ilk 10 ülke ve can kaybı sayısıları şu şekilde:
|ABD
|11 milyon 538 bin 57
|252 bin 651
|Hindistan
|8 milyon 874 bin 290
|130 bin 559
|Brezilya
|5 milyon 876 bin 740
|166 bin 67
|Fransa
|1 milyon 991 bin 233
|45 bin 54
|Rusya
|1 milyon 948 bin 603
|33 bin 489
|İspanya
|1 milyon 521 bin 899
|41 bin 253
|Birleşik Krallık
|1 milyon 390 bin 681
|52 bin 147
|Arjantin
|1 milyon 318 bin 384
|35 bin 727
|İtalya
|1 milyon 205 bin 881
|45 bin 733
|Kolombiya
|1 milyon 205 bin 217
|34 bin 223