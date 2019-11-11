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Pompeo: Ruslarla savaşabilmeleri için Ukraynalılara silah verdik

11 Kasım 2019
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna’ya silah sevkiyatının sebebini açıkladı.

WCSC televizyonuna konuşan Pompeo, “Ruslara karşı savaşabilmeleri için onlara gerçek silah verdik” dedi.

Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in çabaları sayesinde Ukrayna’da yolsuzluk düzeyinin düştüğünü gördüklerini söyledi.

Ayrıca eski Başkan Barack Obamaidaresini, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat sağlamayı reddettiği için eleştiren Pompeo, “Onlar battaniye göndermeyi tercih etti” diye espri yaptı.

Bakan, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik mevcut politikasıyla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Washington, 2017’de Kiev’e Javelin tanksavar füze sistemlerinin sevkiyatına onay vermişti. ABD yönetimi ayrıca Ukrayna’ya gemi savar füzeler ile sahil koruma araçlarını satabileceklerini dile getirmişti.

Rusya defalarca ABD’yi Ukrayna’ya silah sevkiyatına karşı uyararak, bunun sadece Donbass’taki gerilimin tırmanmasına yol açacağını açıklamıştı. Avrupa ülkeleri de bu sevkiyatlara karşı çıkmıştı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, sevkiyatın krizden çıkmak için riskli ve verimsiz bir yol olduğunu söylemişti.



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