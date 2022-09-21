POLMER’den Lefkoşa için yeni araştırma

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Sosyal Araştırmalar ve Politikalar Merkezi (POLMER)

25 Aralık’ta yapılacak Lefkoşa Belediyesi seçimleriyle ilgili yaptığı araştırmanın saha çalışması tamamlandı.

14-18 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa genelinde toplam 600 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın ardından elektronik ortamda toplanan verilerin test ve analiz çalışmaları ise sürüyor.

Sosyolog Kudret Akay yönetiminde düzenlenen araştırmanın öncesinde ise POLMER tarafından anketörlük eğitimi de verildi.

Araştırmada seçmenlere Lefkoşa Belediyesi seçimleriyle ilgili çeşitli soruların yanı sıra, KKTC siyasetinin genel durumunun ortaya çıkarılması yönünde de toplamda 20 soru yöneltildi.

Seçmenlerin tercihlerinin potansiyel adayların demografik, siyasal, ideolojik ve bölgesel bazda durumunu ortaya çıkardığı araştırmanın verilerinin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

RDÜ çatısı altında kurulan özerk yapıya sahip POLMER’in en son Şubat 2022’de yaptığı “Lefkoşa Türk Belediyesi Seçmen Eğilimleri Raporu” da birbirinden çarpıcı sonuçları ortaya çıkarmıştı.