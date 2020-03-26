KıbrısManşet

Polisten WhatsApp mesajları ile ilgili açıklama

26 Mart 2020

Polis Basın Subaylığı, sokağa çıkmak için polisten alınacak izinlerle ilgili oluşturulan whats app mesaj hatları konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sokağa çıkma konusunda İzin başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle;

Lefkoşa İlçesi’nde kalanların 0548 811 0155
Gazimağusa İlçesi’nde kalanların 0548 811 0156
Girne İlçesi’nde kalanların 0548 811 0157
Güzelyurt ve İskele İlçelerinde kalanların ise 0548 811 0158 numaralı hatlardan başvuru yapmaları halinde daha erken cevap alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu hatlardan arama yapılmaması, müracaatların sadece yazılı olarak iletilmesi önemle rica olunur” denildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de yeni vakaların içinde 3 aylık bir bebek de var

Güney’de yeni vakaların içinde 3 aylık bir bebek de var

26 Mart 2020
Photo of Koca: Son 24 saatte 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti

Koca: Son 24 saatte 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti

26 Mart 2020
Photo of Sis uyarısı

Sis uyarısı

25 Mart 2020
Photo of Türkiye’de 33 yaşındaki hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye’de 33 yaşındaki hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

25 Mart 2020
Photo of İlk ve anında tepki Belediye Emekçileri Sendikasi’ndan geldi

İlk ve anında tepki Belediye Emekçileri Sendikasi’ndan geldi

25 Mart 2020
Photo of Erdoğan: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır

Erdoğan: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır

25 Mart 2020
Photo of Yasağı ihlal eden 39 kişi tutuklandı

Yasağı ihlal eden 39 kişi tutuklandı

25 Mart 2020
Photo of Ekonomik Tedbirler Paketi açıklandı

Ekonomik Tedbirler Paketi açıklandı

25 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu’nun aldığı ekonomik ve mali tedbirler açıklanıyor

Bakanlar Kurulu’nun aldığı ekonomik ve mali tedbirler açıklanıyor

25 Mart 2020
Photo of Rogers: Covid-19 taşıyanların ismini paylaşmak yasal ve etik değildir

Rogers: Covid-19 taşıyanların ismini paylaşmak yasal ve etik değildir

25 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı