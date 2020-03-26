Polisten WhatsApp mesajları ile ilgili açıklama

Polis Basın Subaylığı, sokağa çıkmak için polisten alınacak izinlerle ilgili oluşturulan whats app mesaj hatları konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sokağa çıkma konusunda İzin başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle;

Lefkoşa İlçesi’nde kalanların 0548 811 0155

Gazimağusa İlçesi’nde kalanların 0548 811 0156

Girne İlçesi’nde kalanların 0548 811 0157

Güzelyurt ve İskele İlçelerinde kalanların ise 0548 811 0158 numaralı hatlardan başvuru yapmaları halinde daha erken cevap alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu hatlardan arama yapılmaması, müracaatların sadece yazılı olarak iletilmesi önemle rica olunur” denildi.