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HTKS’den hükümete eleştiri

26 Mart 2020

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümeti; zenginleri, bankaları, otelleri ve üniversiteleri ekonomik pakete dahil etmemekle eleştirdi.

Sendika başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, “Bu krizden çıkabilmek adına tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gerektiği UBP-HP Hükümeti’nin ağzından düşmezken, elini değil başını taşın altına koyacak olanların yine emekçiler olacak olması ise kimseyi şaşırtmamıştır” dedi.

Kapısız, ekonomik pakette otellere, üniversitelere, süper zenginlere ve sermayeye bıçağın kemiğe dayandığı bu durumda bile dokunulmadığını ileri sürdü.




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