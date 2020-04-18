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Polisten sokakta ve parklarda yürüyüş yapan vatandaşlara yasal işlem

18 Nisan 2020

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada sokaklar da ve parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatıldığını vurgulandı. Polis’in yaptığı açıklama şöyle;

“Sokağa çıkma yasağı kapsamında, ülke genelinde polis tarafından denetimlere bugün de devam edildi. İlçeler arası seyahatin de yasak olduğu kapsamda, gerek aracı ile gerekse yaya olarak sokakta bulunanların izinli olup olmadıkları polis tarafından denetlendi. Ayrıca havanın güneşli olmasını fırsat bilen bazı şahısların, yasağa rağmen geçerli mazeretleri olmamasına karşın gerek parklarda gerekse sokak aralarında yürüş yaptıkları veya parklarda vakit geçirdikleri tespit edildi. Polis tarafından izinsiz olarak sokağa çıktıkları tespit edilen şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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