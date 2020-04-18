Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği: Destek göremesek de mesleğimizi icra edeceğiz

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yaptığı yazılı açıklamada eczacılar olarak “Mücadelenin ön cephesinde yer almakta ve hâlihazırda karantinaya alınmış bölgeler de dâhil olmak üzere her yerde hastalarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi bütün güçleriyle yapmaktadırlar” ifadelerine yer verirken Koronavirüs ile mücadele konusunda da görüş bildirdi.

İşte o açıklama:

Açıkça söylüyoruz; ‘DESTEK GÖREMESEK DE, MESLEĞİMİZİ İCRA EDECEĞİZ’

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne (KTEB) bağlı toplam 396 serbest eczacımız, yeni ortaya çıkan Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadelenin ön cephesinde yer almakta ve hâlihazırda karantinaya alınmış bölgeler de dâhil olmak üzere her yerde hastalarını desteklemek için ellerinden gelen her şeyi bütün güçleriyle yapmaktadırlar.

KTEB, eczacılarımız ile birlikte virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda, sağlık otoritelerine ve bilim kurullarına yardımcı olmak için hükümetimize, kendi geniş yerel eczacı ağımız ile birlikte bilgi ve tecrübelerimizin de yer alacağı desteğimizin olabileceğini defalarca önermiştir. Bu doğrultuda KTEB genel kamuoyunu hedefleyen bilgilendirici materyaller (ör: doğru maske kullanımı ve doğru el yıkama yöntemi üzerine görsel ve dokümanlar) hazırlamak ve eczacısının sağlığını korumak için kendi imkanları ile yüz siperi, naylon bariyer, koruyucu önlük tedariği ve tüm sektörlerden once 2 metre sosyal mesafe kuralı, el dezenfekte işlemi ve ateş ölçümü uygulamasını öncü olarak hayata geçirerek birçok inisiyatif de almış bulunmaktadır. Bu zor zamanlarda hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlamak için, biz serbest eczacılardan azami düzeyde faydalanmak çok önemlidir.

Halihazırdaki tıbbi ekipman ve ilaç açığı ya da bu açığın daha da kötüleşmesi ihtimalini gözeterek, serbest eczacıların, el dezenfektanı ve temizleyicilerinin hazırlanması gibi yöntemler ile hızlı, etkili ve güvenli çözümler üreterek toplumumuza sürekli olarak fayda sağlamaktayız. Hal böyle iken, biz eczacılar genel kamuoyuna yüksek nitelikli, güvenilir bilgiler sağlayarak lüzumsuz korkuları önlemekte ve sağlık sisteminin geri kalanı üzerindeki yükü de hafifletmekteyiz.

Eczacılar, hastalar ile sağlık sistemi arasındaki ilk temas noktalarından biridir ve olası COVID-19 vakalarının tespit edilmesi ve yönetilmesinde kilit bir rol oynamaktadırlar. Ön cephede yer alan diğer bütün sağlık çalışanları gibi, bizlerin de virüse yakalanma riski yüksektir ve korunmaya ihtiyacımız olduğu aşikardır.

KTEB olarak, birincil meslek görevlerimizden olan ‘toplumun sağlığını’ sekdeye uğratmamak adına bölgelerimizde eczanelere erişebilinirlik amaçlı nöbetçi eczane sayısında artış gerçekleştirmiş ve hem toplumu hem de eczacımızın sağlığını korumak amaçlı mesai saatlerimizde de on buçuk saatlik mesai dilimini, beş buçuk saate çekmiştir.

KTEB devletimizin açıkladığı kriz dönemi ekonomik destek programlarından muhaf tutulmuş ve ne acıdır ki hiç bir destek almamıştır. Destek alınmamasına rağmen yüksek sadakat ile yürüttüğümüz meslek ahlakımız çerçevesinde tüm inisiyatiflerimiz ile görevlerimize devam etmekteyiz. Bilinmesini isteriz ki bugüne kadar KKTC hükümetinin KTEB’ne herhangi bir destek çalışması olmamasına karşın KTEB, toplumumuzun tedaviye erişimini garanti altına almak için, tüm eczacılarımız ile birlikte elimizden gelenin ‘en iyisini’ yapmaya devam edecektir.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ (KTEB)