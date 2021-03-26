Polisten sahte para uyarısı

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada Haspolat’ta faaliyet gösteren bir bankaya sahte 500 Eruroluk banknotların verildiğini söyleyerek vatandaşı uyardı. İşte yapılan açıklama;

SAHTE PARALARA DİKKAT!

25.03.2021 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların bir şahıs tarafından tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

X 03346387616,

X 01456391774,

X 01456387706

Söz konusu sahte paraların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.