Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2021-2022 Futbol Sezonu için hazırlanan sezon planlamasını açıkladı. Açıklanan sezon planlamasına göre 2021-2022 Futbol Sezonu 10 Eylül 2021 tarihinde oynanacak Süper Kupa finali ile başlayacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk hafta maçları ise 17-18-19 Eylül 2021 tarihinde oynanacak. Süper Lig ve 1.Lig’de ilk devre 24-25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanırken, 2.devre maçları 21-22-23 Ocak 2022’de başlayacak. Süper Lig ve 1.Lig’de son hafta maçları 29-30 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. Kıbrıs Kupası finalinin ise 13 Mayıs 2022 tarihinde oynanacağı belirtildi.

Açıklanan program şöyle;

TARİH 3 EYLÜL 2021 BONSERVİSLİ/KİRALIK TRANSFERİN VE EVRAK TESLİMİNİN SON GÜNÜ

10 EYLÜL 2021 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ – YENİCAMİ AK SÜPER KUPA FİNALİ

17-18-19 EYLÜL 2021 SÜPER LİG VE 1.LİG 1.HAFTA MAÇLARI

24-25-26 ARALIK 2021 SÜPER LİG VE 1.LİG 15.HAFTA MAÇLARI

29-30 ARALIK 2021 KIBRIS KUPASI 1.TUR MAÇLARI (TEK MAÇ)

3-14 OCAK 2022 BONSERVİSLİ/KİRALIK ARA TRANSFER DÖNEMİ

21-22-23 OCAK 2022 SÜPER LİG VE 1.LİG 16.HAFTA MAÇLARI

9 ŞUBAT 2022 KIBRIS KUPASI 2.TUR MAÇLARI (TEK MAÇ)

23 ŞUBAT 2022 KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ

16 MART 2022 KIBRIS KUPASI ÇEYREK FİNAL 2.MAÇ

6 NİSAN 2022 KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 1.MAÇ

20 NİSAN 2022 KIBRIS KUPASI YARI FİNAL 2.MAÇ

29-30 NİSAN 2022 SÜPER LİG VE 1.LİG 30.HAFTA

7-11-15 MAYIS 2022 SÜPER LİG PLAY OUT – 1.LİG PLAY OFF/OUT MAÇLARI

13 MAYIS 2022 KIBRIS KUPASI FİNALİ