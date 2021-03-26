Mevlevi Kavşağı’nda korkutan kaza

Mevlevi Kavşağı’nda bu sabah saat 08:00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi. KazaGüzelyurt — Lefkoşa anayolu üzerinde (Şahinler Kavşağı yanlarında) Şahane GÜNÖZGER(E-52) yönetimindeki LK 359 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği bir sırada yol üzerinde bulunan Şahinler kavşağındaki çemberi geçtikten hemen sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan reftlj taşlarınına çarptıktan sonra refüj içerisine girip içerisinde bulunan ağaç ve ağacı çevreleyen kiremitlere çarptıktan sonra yol içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.