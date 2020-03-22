KıbrısManşet

Polis’ten kısmi sokağa çıkma yasağı açıklaması

22 Mart 2020

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada bu geceden itibaren başlayacak ve 14 gün sürecek kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar için yasal işlem başlatılacağını hatırlattı.

PGM’nin yaptığı açıklama şöyle; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle sabah 00:00’dan itibaren 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu kapsamda; temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar dışında (polis,itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar vb.) kalanlar sadece acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkabilecekler ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine geri döneceklerdir. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını hatırlatır, herkesi alınan kararlara hassasiyetle uymaya ve polise yardımcı olmaya davet ederiz.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Alayköy’de karantina koşullarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem

Alayköy’de karantina koşullarına uymayan bir kişi hakkında yasal işlem

22 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanı Pilli halka seslendi: Herkes evinde kalıp bize yardımcı olsun

Sağlık Bakanı Pilli halka seslendi: Herkes evinde kalıp bize yardımcı olsun

22 Mart 2020
Photo of “Aileler beni aradı”

“Aileler beni aradı”

22 Mart 2020
Photo of İlk sefer hüsran oldu

İlk sefer hüsran oldu

22 Mart 2020
Photo of “Ben özür dilemiyorum”

“Ben özür dilemiyorum”

22 Mart 2020
Photo of “Süreç iyi yönetilemiyor”

“Süreç iyi yönetilemiyor”

22 Mart 2020
Photo of “Hükümet adına özür dilerim bunu hakketmediniz”

“Hükümet adına özür dilerim bunu hakketmediniz”

22 Mart 2020
Photo of Pilli: Mültecilerin gerekli kontrolleri yapıldı ve durumları takip ediliyor

Pilli: Mültecilerin gerekli kontrolleri yapıldı ve durumları takip ediliyor

22 Mart 2020
Photo of Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de bulunan bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti!

Koronavirüs nedeniyle İngiltere’de bulunan bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti!

22 Mart 2020
Photo of Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

22 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı