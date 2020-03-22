Polis’ten kısmi sokağa çıkma yasağı açıklaması

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada bu geceden itibaren başlayacak ve 14 gün sürecek kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar için yasal işlem başlatılacağını hatırlattı.

PGM’nin yaptığı açıklama şöyle; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle sabah 00:00’dan itibaren 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu kapsamda; temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar dışında (polis,itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar vb.) kalanlar sadece acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkabilecekler ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine geri döneceklerdir. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını hatırlatır, herkesi alınan kararlara hassasiyetle uymaya ve polise yardımcı olmaya davet ederiz.”