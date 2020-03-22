Kıbrıs

Tarım Bakanlığı: Bitkisel ve hayvansal faaliyetler devam edecek

22 Mart 2020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, halkın gerekli gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla bitkisel ve hayvansal faaliyetlerin devam edeceğini duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecek.

Yem ve un fabrikaları da faaliyetlerini sürdürecek.

Süt Endüstrisi Kurumu, hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecek ve süt işleyen imalathaneler üretime devam edecek.

Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin vermeye, gıda kontrollerine ve mezbahalardaki kontrollere devam edecek.

Özel Veteriner klinikleri de açık olacak ancak kendi iradeleriyle kapatma yoluna gidecekler.

Portakalın, narenciyenin kesim ve paketleme süreci ile sebze ve meyve ürünlerinin ithalatı devam edecek.




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