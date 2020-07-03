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Poliste üst düzey atamalar yapıldı

3 Temmuz 2020
Polis, Karpaz Bölgesi telefon hatları

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından bugün alınan karar ile 6 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı. Yapılan atamalar sonucu;  Polis Okulu Müdürlüğüne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM – Trafik Müdürlüğüne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı, Girne Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, PGM – İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, PGM – Siyasi Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray, PGM – İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğüne Başmüfettiş Hafife Çaluda, PGM – Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ, PGM – Adli Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu, PGM – Muhaceret Müdürlüğüne ise Başmüfettiş Fevzi Öztümen atandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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