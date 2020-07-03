Dünya

DSÖ’den korkutan Afrika uyarısı

3 Temmuz 2020
Afrika
Afrika

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Haziran arasında Afrika kıtasında 45 ülkede teyit edilmiş toplam 67 bin 77 yeni salgın vakasınının kaydedildiği belirtildi.

Toplamda yüzde 28’lik artışa denk gelen bu rakamın en büyük bölümünü Güney Afrika oluşturdu.

Güney Afrika genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi olmayı sürdürürken, günlük ortalama 6 binin üzerinde vakayla kendi zirvesini kaydetti.

Aynı dönemde yüzde olarak en fazla artış gösteren ülkeler ise Seyşeller, Zambiya, Namibya, Botsvana, Malavi ve Angola oldu.

Kıta genelinde vaka sayısı 421 bini aştı

 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 382 artarak 421 bin 307’ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 258 artışla 10 bin 442’ye çıktı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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