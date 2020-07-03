DSÖ’den korkutan Afrika uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Haziran arasında Afrika kıtasında 45 ülkede teyit edilmiş toplam 67 bin 77 yeni salgın vakasınının kaydedildiği belirtildi.

Toplamda yüzde 28’lik artışa denk gelen bu rakamın en büyük bölümünü Güney Afrika oluşturdu.

Güney Afrika genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi olmayı sürdürürken, günlük ortalama 6 binin üzerinde vakayla kendi zirvesini kaydetti.

Aynı dönemde yüzde olarak en fazla artış gösteren ülkeler ise Seyşeller, Zambiya, Namibya, Botsvana, Malavi ve Angola oldu.

Kıta genelinde vaka sayısı 421 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 382 artarak 421 bin 307’ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 258 artışla 10 bin 442’ye çıktı.