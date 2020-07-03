Dünya

Berlin-Atina uçağının pilot kabininde yangın çıktı

3 Temmuz 2020
ryanair

Berlin-Atina seferi yapan Ryanair havayolu şirketine ait yolcu uçağı, pilot kabininde yangın çıkması nedeniyle Selanik’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Bugün yerel saatle 5.45’te, acil durum merkezimizBerlin’denAtina’ya uçan Ryanair FR170sefer yolcu uçağından Mayday alarm sinyalini aldı. Uçak Halkidiki üzerindeyken pilot acil durum bildirdi ve pilot kabininde çıkan yangın nedeniyle acil iniş talep etti” ifadesine yer verildi.

Havalimanında derhal tüm servislerin alarma geçtiği ifade edilirken uçağın iniş yaptıktan sonra 157 yolcu ile 6 mürettebatın tahliye edildiği, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.


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