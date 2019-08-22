Poliste rüşvet depremi

Kritik birçok soruşturma dosyasının amirliğini yapan Polis Müfettişi Gülay Bayram Çekici, “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin Rüşvet Talebi”, “Gizli Bilgilerin İfşası” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamaları ile tutuklandı

Evrim KAMALI

Polis Müfettişi Gülay Bayram Çekici, “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin Rüşvet Talebi”, “Gizli Bilgilerin İfşası” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamaları ile tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, olayla ilgili olguları mahkemeye aktardı. Kızıltuğ, 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin Rüşvet Talebi”, “Gizli Bilgilerin İfşası” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamaları ile ilgili zanlı Gülay Bayram Çekici aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Başmüfettiş Kızıltuğ, 28 Mart 2018 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınan bir dilekçede, zanlının bir akrabasının TC İş Bankası’nda bulunan para ve altınlarını zimmetine alıp, Girne’de ikamet ettiği apartman dairesi ve Esentepe’deki araziyi adına devraldığına ilişkin iddialar olduğu yönünde şikâyette bulunulduğunu söyledi.

“Bankada kasa kiraladı”

Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, zanlının bir bankada aile yakını adına olan 341 bin 600 sterlin ve 160 bin TL parayı kendi adına yatırdığı ve zanlının kasa kiraladığı yönünde tespitler de olduğunu anlattı.

“Paranın kaynağı belli değil”

Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, hesapların araştırılması gerektiğini ve paranın kaynağının henüz belli olmadığını ayrıca zanlının son zamanlarda yüksek meblağlı harcamalar yaptığının da belirlendiğini belirtti.

Polis Başmüfettişi Kızıltuğ, ayrıca zanlının mal varlığındaki değişimleri bağlı olduğu kuruma bildirmediğini ve kendisine yazılan yazı doğrultusunda PGM’ye yazılı izahatta bulunduğunu söyledi.

“Rüşvet talep ettiği iddiası var”

Başmüfettiş Kızıltuğ, mahkemedeki ifadesinde, zanlının 2016 Haziran ayında aleyhinde soruşturma olan bir şahısla görüştüğünü ve ona gizli bir yazıyı gösterip, rüşvet talep ettiği iddiası olduğunu belirtti.

Kızıltuğ, zanlıdan sözlü olarak izahat istendiğini, zanlının bazı izahatlarda bulunduğunu belirtti. Zanlının önceki gün 14.45’te tutuklandığını söyleyen Kızıltuğ, mahkeme emriyle üzerinde, zanlının arabasında ve evinde arama yapıldığını anlattı.

“Tasarrufunda binlerce gizli evrak bulundu”

Kızıltuğ, yapılan aramalarda zanlının gayri yasal olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyaların, dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin, CD ve emarelerin bulunarak emare alındığını belirtti.

Kızıltuğ, soruşturmanın çok geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyerek, emare alınan binlerce evrakın, ayrıca dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin, CD ve emarelerin inceleneceğine vurgu yaptı. Kızıltuğ, zanlının sözlü beyanları ile izahatlarının da araştırılacağına dikkat çekti. 20 ifade alındığını, 10-15 ifadenin daha alınması gerektiğini belirten Kızıltuğ, bu aşamada zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat: Müvekkilim kanser tedavisi görüyor

Zanlı Çekici’nin avukatı Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etmezken, kanser tedavisi gören Gülay Bayram Çekici’nin ilaçlarının temin edilmesini talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, “Sürekli tansiyonum çıkıyor” dedi.

2 gün poliste tutuklu kalacak

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına ve gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve ilaçlarının temin edilmesine emir verdi.