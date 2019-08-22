Yılmaz, davalarını cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da sevgilisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklanıp, aleyhinde yapılan soruşturmada ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı Serkan Yılmaz, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da “cinsel saldırı” suçundan tutuklanan ve KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı Serkan Yılmaz, “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan teminat talebi ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Yılmaz aleyhindeki cinsel saldırı suçlaması ile ilgili soruşturma ise hukuksal görüş beklediği için askıda bekliyor.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Serkan Yılmaz’ın 16 Ağustos’ta cinsel saldırı ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Gencer, zanlı aleyhindeki “cinsel saldırı” suçlaması ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve Hukuk Dairesi’nden görüş beklendiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğunu belirterek, bu aşamada “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.