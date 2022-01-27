Polise saldıran 3 kişi teminata bağlandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran zanlılar Lewis Nyah Carson, Harriet Carson ve Pricess Daniella Mannie tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 26.01.2022 tarihinde saat 23.40 raddelerinde Lefkoşa’da Tomruk Sokak üzerinde bulunan ve Umumi bir yer olan Baturalp 2 Apartmanının Apartman boşluğu içerisinde Lefkoşa’da sakin Lewis Nyah Carson (E-22) ,K. Harriet Carson (K-28) ve Pricess Daniella Mannıe’nin (K-27) gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran 4 polis memurunu elleriyle göğüslerinden itmek suretiyle darp edip görevlerinden men ederek makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle ve anlaşılmaz bir şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz tavır harekette bulunduklarını belirtti.

Polis, zanlıların aktif öğrenci olduklarını belirtip, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 2’şer bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.