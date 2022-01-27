Bağımsızlık Yolu seçim değerlendirmelerine kitle toplantılarıyla başladı

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa ve Mağusa bölge örgütlerinde gerçekleştirilen kitle toplantılarında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Üyelerin geniş katılımı ile gerçekleşen toplantılarda, özel sektör emekçileri, talan edilen doğa, kadın, kamusal eğitim ve sağlık haklarını savunmak üzere yeni mücadele hedefleri belirlendi. İlk seçim deneyimini 40 bin TL’lik bütçe ve üyelerinin kolektif emekleri ile tamamlayan Bağımsızlık Yolu, seçim sonuçlarına yansıyan halk desteğini başarılı olarak değerlendirdi.

Toplantılarda, sokakların boş bırakılmayacağı, Kıbrıslı Türk siyasi hareketlerinin ileriye taşınacağı ve Bağımsızlık Yolu’nun elde ettiği bu başarının başlangıç olduğu, mücadeleye devam edecekleri vurgulandı.

Üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay sonucunda hazırlanan muhalefet programının, seçim sürecinde basında yer alan program ve haberler aracılığı ile başarılı bir şekilde halka aktarıldığı konuşulan toplantılarda, çeşitli ziyaretler kapsamında da parti sözünün yayılması tartışıldı.