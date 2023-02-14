Polis Genel Müdürlüğü’nde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışma başlattı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Polis Genel Müdürlüğü’nde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışma başlattı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Polis Genel Müdürlüğü

Polis Genel Müdürlüğü, ülkede meydana gelen trafik kazalarını bilimsel yöntemlerle minimum seviyeye çekmek için çalışma başlattı.

 Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy başkanlığında Polis Genel Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleşti.


 Toplantıya, PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, PGM Trafik Müdürlüğü Trafik ve Araştırma Şube Amiri Müfettiş Serdar Karpuzcu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Polen Çiftçioğlu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Atalar katıldı.

 Toplantıda trafik kazalarının önlenmesinde kaza riski içeren unsurların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek hayata geçirilmesi öngörüldü.

 Açıklamada, bu amaçla yapılacak toplantıların ilerleyen günlerde paydaş kurum yetkililerin katılımı ile genişletilerek görüş ve önerilerin bilimsel veri ve yöntemlerle hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:polis genel müdürlüğütrafik kazaları
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar