Macar bakanın kızı Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarında görev aldı

Maraş depremleri sonrası arama kurtuarma çalışmalarına destek için çok sayıda ülkeden ekipler Türkiye’ye gitmişti.

Macaristan’dan gelen bir ekip de deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipte, Macaristan Kamu Diplomasisi ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs’ın kızı Ilka’nın da olduğu ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

Kovacs, geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Macar Reform Kilisesi Kurtarma Ekibi ve iki arama kurtarma köpeğiyle Türkiye’ye gidiyor, aralarında kızım Ilka ve köpeği Nila; umarım deprem sonrası yardım çabalarına katkıda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

Kovacs ayrıca, 167 kişilik Macar grubunun enkaz altında kalan 35 kişiyi kurtardığını bildirdi.

Öte yandan Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macar ekiplerinin Türkiye’de çalışmalarını sonlandırdığını aktardı. Matis dün yaptığı açıklamada, “Bölgedeki son arama kurtarma ekibimiz bu dakikalarda ayrılmaktadır. Grup fotoğrafında 1999 Marmara depremi kahramanı, Mancs’ın sahibi de var. Çalıştığı enkazdan yine 4 yaşında bir çocuğun kurtarıldığı çok duygulandıran bir şey” dedi.

Budapeşte Büyükelçiliği de Macaristan’a teşekkür ederek, “Bizimle tek yürek olup, arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Macaristan ekiplerine çok teşekkür ediyoruz! İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi