Beyaz Baretliler: Suriye’nin kuzeybatısında arama kurtarma çalışmaları bitmek üzere

Maraş depremleri Türkiye’de 10 il birlikte Suriye’nin bazı bölgelerinde de yıkıma neden olmuştu.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Beyaz Baretliler kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Baretliler kurtarma ekibi, Suriye’nin muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatısında arama kurtarma çalışmalarının sonlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının büyük çoğunluğunu yürüten Beyaz Baretliler’in başkanı Raed al Saleh, “Sonlanmak üzere. Elimizdeki bilgiler hayatta kalan kimse kalmadığı yönünde ancak bütün konumlarda son kez kontrollerimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Depremlerde bazı mahallelerin ve köylerin tamamen yok olduğu bölgede faaliyet yürüten grup en son muhaliflerin kontrolündeki bölgedeki can kaybının 2 bin 274’e ulaştığını, binlerce kişinin de yaralandığını bildirdi. Beyaz Baretliler aynı zamanda bölgede hala bulunamayan kişilerin de isimlerini topladığını açıkladı.