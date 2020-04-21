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Polis Genel Müdürlüğü uyardı: Dolandırıcılara dikkat

21 Nisan 2020

KKTC Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkı dolandırıcılara karşı uyardı. Konuyla ilgili, “Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemeleri, benzer durumda karşılaşmaları durumunda en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur.” dedi

İşte o paylaşım ve detayları:

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Son günlerde bir basın yayın organında yer alan haberlerde, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden para karşılığı kadın pazarladığı iddiaları yer almaktadır.
Söz konusu iddialar ile ilgili polis tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada; olayın iddia edildiği gibi para karşılığı kadın pazarlığı olmadığı, yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan soruşturmada kadın pazarlandığı iddia edilen sitede yer alan telefon numaraları arandığı zaman, arayan kişilerin bir bankaya yönlendirildiği ve kedilerine verilen banka hesap numarasına para yatırmaları sağlanarak dolandırıldıkları tespit edilmiştir.
Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemeleri, benzer durumda karşılaşmaları durumunda en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!Son günlerde bir basın yayın organında yer alan haberlerde, bazı kişilerin sosyal paylaşım…

KKTC Polis Genel Müdürlüğü paylaştı: 21 Nisan 2020 Salı



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