Aşardağ: PCR testi konusunda kafa karışıklığına son

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PCR testeleriyle ilgili görüş ve derlemelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Covid-19 teşhisinde PCR TESTİ konusunda kafa karışıklığına SON

Aşağıda verilen bilgiler tüm ülkeler için geçerli olan ve kabul gören gerçeklerdir.KKTC ye has özellikler değildir. PCR testi nasıl yapılır konusunu uzmanlarına bırakıyorum. Ama çıkan sonuçların ne anlama geldiğini herkesin bilmesinde fayda var. Bu konuda anlaşılmayan bir durum varsa ; güncel bilgilerimiz ışığında cevaplamaya çalışacağım. Dünyadaki bilgiler güncelleştik sonra bu bilgiler de güncelleşecek. Sevgilerimle

PCR TESTİ NEGATİF ÇIKMASI NE ANLAMA GELİR ?

Corona virüs yakınmaları olan veya hiç yakınması olmayıp şüpheli + olarak düşünülen kişilerde ilk planda yapılması gereken bilindiği gibi altın standart PCR testidir.

Bu hastalarda pcr testi NEGATİF çıkarsa ne demektir. ?

– Birinci olasılık Pcr testi örneklemesi (burundan ve boğazdan alınan örnek materyel) yeterli virüs içermemektedir.Şikayetler başladıktan sonraki ilk 7-8 gün içerisinde test alınmamışsa veya teknik olarak yeterli salgı alınamamışsa(kişi materyel alınmak üzere burnuna veya ağzına sokulan aleti tolere edemez) ..Ya da sadece boğazdan test örneği alınmışsa ; yakınmaları olan bu kişi hasta olduğu halde testi negatif çıktığı için kesinlikle 2-3 gün sonra tekrar pcr testine tabi tutulmalıdır ve bu süre içerisinde evde izole kalmalıdır.

– İkinci olasılık bu kişide gerçekten corona virüs dışı bir hastalık mevcuttur.Gerçekten covid-19 hastası değildir)

– Üçüncü olasılık pencere dönemindedir.Bir müddet sonra pozitifleşecektir.

– Dördüncü olasılık ;ilk olarak boğaz ve buruna yerleşen virüs buralardan daha aşağılara ,akciğeri hastalandırmak üzere göç etmiştir. Balgamda veya yatan hastalarda hekim girişimi ile akciğer yollarından alınan materyelde virüs PCR la saptanacaktır.Akciğerde pcr + olduğu halde boğaz-burundan alınan örnekte pcr negatif olabilecektir.

– Bu yüzden boğazda negatif PCR varsa bile zatürre bulgu saptanırsa hasta mutlaka gözlem ve akciğer tomografisi çekilmek üzere yatırılır.

– Önce PCR testleri negatif çıkmış ancak ayni günlerde çekilen akciğer tomografilerinde corona virüs bulguları saptanan hastaların daha sonraki yapılan takiplerde tekrarlanan PCR testlerini pozitifleştiği görülmüştür.

– Yani hastada corona virüs şüphesi varsa ilk test negatif de çıksa balgamda ve akciğerden aletle alınan salgılarda ve akciğer tomografisinde virüs bulgusu olabilecektir.

NOT- 1. Tüm tanı yöntemleri ile covid-19 + saptanan 1000 hasta düşününüz.Bu 1000 hastanın doktora ilk baş vurusu sonrası yapılan PCR testlerinden sadece 700-900 unde ilk planda + denecektir. 100-300 arası hasta testleri negatif çıktığı halde uyarılmazlarsa dışarıda dolaşıp hastalığı saatli bomba gibi bulaştırabileceklerdir.

NOT- 2. PCR testi – Sadece boğazdan alınmışsa 100 hastanın 38 ınde + çıkabilir

-Sadece burun derinliğinden alınmışsa 100 hastanın 63 ünde +

-Hem boğaz hem burun derinliğinden örnek alınmışsa pozitif çıkma oranı daha da yüksekmektedir.

– Balgamdan örnek alınmışsa + çıkma oranı %72

– Hekimler tarafından hastanede aletlerle akciğer yollarından alınan alınan örneklerde pcr % 93 + çıkmaktadır.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKARSA NE ANLAMA GELİR ?

1. Kişi %100 corona virüsle karşılaşmıştır ve + olduüu müddetçe rahatsızdır. 500 hastada (+) çıkarsa 500 ü de hasta demektir.Bu kadar kesindir.

2. Şikayeti olsun veya olmasın virüsü bulaştırabilir.Şikayeti olmayan ve testi + olanların bulaştırıcılık oranı daha fazladır çünkü hasta hissetmediği için heryerde dolaşmaktadır.

3. Önceleri şikayeti yoksa bile günler içerisinde akciğerde enfeksiyon başlayabilir veya kötüleşebilir.

4. Özellikle gençler tamamen ayakta tamamen şikayetsiz geçirebilir.

5. Bazen PCR testi pozitif çıktıktan 1-2 gün sonra negatifleşebilir.Bu virusun denetimsiz çoğalma ve azalmasına bağlıdır. Bu hastalar mutlaka akciğer tomografisi ile irdelenmesi gerekmektedir. Ek olarak antikor testleri alınıp 5 gün sonra tekrar antikor testleri tekrarlanabilir.

Yukarıdaki gerçeklerden dolayıdır ki işinizi şansa bırakmayınız. Korununuz ve korununuz. Korunmayanı da gerekli mercilere bildiriniz. Ta ki korunmayı bırakabilirsiniz denene kadar. Şimdilik böyle

Derleme Dr.Erden Aşardağ