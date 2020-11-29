Polis denetimleri sürüyor

Ülke genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Trafik denetimleri sonucunda 271 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 10 araç da trafikten men edildi.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklandı, 8 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de ise trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 205 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 66 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmaktan dolayı 1 araç sürücüsü tutuklandı, 1 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 515 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, sigortasız araç kullanmak suçundan bir araç sürücüsü tutuklandı, 1 araç ise trafikten ise men edildi.

Denetimlerde ayrıca yetkili makamdan izinsiz, aracında av tüfeği taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında da yasal işleme gidild,