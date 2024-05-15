Polis Denetimleri: 833 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde 833 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken 6 kişi de tutuklandı.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta dün akşam gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında toplam 833 kiş i aleyhinde yasal işlem başlatılırken, 6 kiş i ise tutuklandı..

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler, kahvehaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edilmiştir.

Asayiş Denetimleri Kapsamında; • Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde, kumarhane içerisinde tespit edilen toplam 33 kişi ve • Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen 3 mekan işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. • Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Denetimleri Kapsamında; Toplam 3772 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 830 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 103 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 412’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 54’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 267’si ise diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.