Kalecik III Sözleşmesi hakkında hazırlanan çalışma Sayıştay Başkanlığına sunuldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Makine Mühendisleri Odası, Kalecik III Sözleşmesi hakkında hazırladıkları çalışmayı Sayıştay Başkanlığına verdi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu ile Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, çalışmayı sunmadan önce Sayıştaylık binası önünde basın açıklama yaptı.

Açıklamada, Kalecik III Sözleşmesi’nin “yolsuzluklara ve hırsızlıklara açık olup, topluma zarar verdiği iddia edildi.

-Tuğcu

Ahmet Tuğcu, yaklaşık 10 ay önce Kamu İhale Yasası’nda yapılan bir değişiklikle AKSA’ya ülkenin enerjisinin yüzde 50’sinin “peşkeş çekildiğini” söyleyerek, bu konuyla ilgili Makine Mühendisleri Odası’nın teknik danışmanlığında bir çalışma hazırladıklarını belirtti.

Tuğcu, yaptıkları bu çalışmayı Sayıştaylık’tan başlayarak, mali polise, Cumhurbaşkanlığına, Başbakana ve Maliye Bakanına vereceklerini belirtti.

Kalecik III Sözleşmesi’nin topluma verdiği zararları, yapılan sözleşmenin yolsuzluklara ve hırsızlıklara açık bir sözleşme olduğunu ileri süren Tuğcu, Sayıştay başkanına süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırma ve kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu.

“Kalecik III Sözleşmesi’ni kim yazdı, okudu ve imzaladı? Bunu toplumla paylaşsınlar” diyen Tuğcu, bu sözleşmeyle AKSA’ya tanınan imtiyazla artırılan kapasite kadar KIBTEK’e de yatırım yapılacağının sözünün verildiğini ancak 10 ay geçmesine rağmen bu sözün yerine getirilmediğini söyleyerek, nedenini sordu.

Tuğcu, yatırım yerine topluma daha pahalıya mal olacak gaz tribünlerinin getirilmeye çalışıldığını savundu.

-Yarkıner

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner de Kalecik III Sözleşmesi’ne ilişkin sürecin zor ve mücadele gerektirecek bir süreç olduğunu söyleyerek, halkın, kamu yararına mücadele veren sendikayı iyi anlaması gerektiğini dile getirdi.

Sayıştay’a bugün verilecek belgenin ‘yolsuzluk ihbar belgesi’ olduğunu savunan Yarkıner, sürecin 2009’dan itibaren sahte faturalar ve gayri yasal sözleşmelere istinaden devam ettiğini söyledi. Yarkıner, bu suiistimale karşı herhangi bir işlem yapılmamasından cesaret alınarak, Kalecik III Sözleşmesi’nin imzalandığını belirtti.

Yarkıner, “Kalecik III ile ilgili her ay kira ve yakıt bedeli haricinde halkın dişinden tırnağından söke söke 4 milyon dolar alınıyor” dedi.

Elektrik maliyetlerinin, Amerika’daki tüketici oranları alınarak artırılmasının planlandığını savunan Yarkıner, bunun yapılamamasının sebebinin El-SEN ve Makine Mühendisleri Odası’nın ‘gösterdiği direnç olduğunu’ ancak bu dirence rağmen yapmaları halinde ara emri almak için yeniden mahkemeye gideceklerini söyledi.

“Birilerine peşkeş çekmek için yapılan sözleşmeler, o sözleşmeleri yapanları yakacak çünkü ciddi bir döneme girildi” diyen Yarkıner, Türkiye ve Kıbrıs’tan yetkililerin, Türkiye merkezli bu şirketin yaptıklarına nasıl izin verdiğini sordu.

“Hata ve suistimal”de ısrar edildiğini, şimdi de SAN-HO isimli bir şirketin ortaya çıkarıldığını savunan Yarkıner, bununla ilgili de yasal süreç başlatıldığını söyledi. Yarkıner, yasal zeminde çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından hazırlanan çalışma Sayıştaylığa verildi.