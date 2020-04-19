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Polis denetimlere devam ediyor

19 Nisan 2020

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Polisin yaptığı açıklama şöyle;

“Sokağa çıkma yasağı kapsamında, ülke genelinde polis tarafından denetimlere bugün de devam edildi.

İlçeler arası seyahatin de yasak olduğu kapsamda, gerek aracı ile gerekse yaya olarak sokakta bulunanların izinli olup olmadıkları polis tarafından denetlendi. Ayrıca havanın güneşli olmasını fırsat bilen bazı şahısların, yasağı rağmen geçerli mazeretleri olmamasına karşın gerek parklarda gerekse sokak aralarında yürüş yaptıkları veya parklarda vakit geçirdikleri tespit edildi.

Polis tarafından izinsiz olarak sokağa çıktıkları tespit edilen şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.”



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