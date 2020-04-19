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Kimse bizi konuşmuyor, sağlığımızdan endişeliyiz

19 Nisan 2020

“Bizim durumumuz iyi değil”

Havadis’e ulaşan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapan bir grup çavuş ve er, askerin içinde yaşanan ayrımcılığa isyan ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 60 gündür, birliklerde hapis hayatı yaşadıklarını söyleyen askerler, ailelerini ve sevdiklerini göremediklerini ama sağlık için buna dayanmaya çalıştıklarını belirtti.

“İçerdeki askerlerin psikolojileri bozuldu, tahammül seviyeleri düştü”

Hal böyleyken, subay ve astsubayların, asteğmen, çavuş ve sivil işçilerin, her gün mesailerine gelip gittiğini ve içerdekilerin sağlığının tehlikeye atıldığını söyleyen askerler, “İçeride olan askerlerin yüzde 60’ının psikolojisi bozuldu, tahammül seviyeleri düştü. Bizlerin durumu iyi değil” dedi.

“Bakanlar Kurulu gündeme almıyor, G.K.K konusunu dahi etmiyor”

“Hiçbir gazete yazmıyor, halk konuşmuyor, Bakanlar Kurulu bu konuyu gündemine almıyor, G.K.K içerisinde konu dahi edilmiyor” diyerek, yaşanılan duruma isyan eden askerlerden biri, “Ben evli ve sorumlulukları olan bir çavuşum. Bu durumdan en fazla etkilenen mükelleflerden biriyim. Sevdiklerimiz konusunda endişeliyiz” dedi.

Kendilerine gelen emrin, ikinci bir emre kadar, tüm izinlerin iptal edildiği yönünde olduğunu, bunun da Mart ayı başında getirilen bir emir olduğunu söyleyen askerler, bunun sebebinin, kendilerinin dışarı çıktığında, hastalığı içeri taşıma ihtimallerinin olması olduğunu belirtti.

Personel arasında ayrımcılık iddiası

Tüm bunlara rağmen, subay, astsubay, asteğmen, uzman çavuş ve sivil işçilerin, normal periyotlarında, mesaiye gelip gittiklerini belirten askerler, “Bizim sağlığımız ne olacak?” diye sordu.

Bir asker, “Bilirsiniz, askerlik görevinizi çavuş olarak yapıyorsanız, iki haftada bir hafta sonu izni, her hafta bir gün gececi izni ve hafta sonları tüm mükelleflere aile görüşü vardır. Biz bunlardan, alınan tedbirler çerçevesinde yararlanamazken, diğer personelin evlerinde gidip gelmeleri ne kadar doğru” diyerek, yaşanan duruma tepki gösterdi.



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