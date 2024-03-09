Polis Denetimi: 6 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Polis Denetimi: 6 kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklandı.
Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklandı.
Asayiş Denetimleri Kapsamında;
# Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı.
# Kapatma saatine uymadığı tespit edilen toplam 4 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Trafik Denetimleri Kapsamında;
# Toplam 2,168 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.
# Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
275’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
44’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
11’i sigortasız araç kullanmak ve
139’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
Bir 4 kişi, araba ve şunu diyen bir yazı 'POLİS Ülke Genelinde Asayiş ve Trafik Denetimleri POLIS 2 İkamet İzinsiz İşyeri Kapatma Saatine Uymamak 14 Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak TRAFIK POLÍSI 44 Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak 24 Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ΣXKL Sürücü Tutuklandı 275 Yasal Hız Sınırı Üzerinde Süratli Araç Kullanmak 44 Araç Trafikten Men Edildi Toplam Kontrol Edilen Araç 2168 Toplam Rapor 517' görseli olabilir
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Tags:denetimPolistrafik
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