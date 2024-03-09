Polis Denetimi: 6 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 523 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve 6 kişi tutuklandı.

Asayiş Denetimleri Kapsamında; # Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklandı. # Kapatma saatine uymadığı tespit edilen toplam 4 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Denetimleri Kapsamında; # Toplam 2,168 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 517 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 44 araç ise trafikten men edildi.