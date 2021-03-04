PlayStation 5’i muzla kontrol edebilirsiniz

Teknoloji devi Sony, ünlü oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili sıradışı bir teknolojinin patentini aldı.

2020’de piyasaya çıkan oyun konsolu dünya çapındaki stok sıkıntısı ve bilhassa Türkiye’deki vergi ve kur farkından kaynaklanan yüksek fiyatlarla gündem olmuştu.

Cihazın aksesuarları da cep yakıyor. Konsolun kontrol kolunun fiyatı 900-1000 TL civarında.

Fakat Sony’nin patentini yeni aldığı teknolojisiyle geleneksel PlayStation 5 koluna sıradışı alternatifler gelebilir.

Patent başvurusunun detaylarında, teknolojinin “ışık saçmayan pasif nesneleri” kontrol koluna dönüştürebileceği ifade edildi.

Standart koldaki tuşların nesnelerin üzerine sanal şekilde yerleştirilebileceği ve normal PlayStation 5 kolundaki özelliklerin aynı şekilde kullanılabileceği belirtildi. Fikri ortaya atan ekip örnek olarak muz kullanırken, bu kriterlere uyan birçok nesnenin, örneğin “kalem ve kahve bardağının” da uygun olabileceği ifade edildi.

Patent metninde “oyuncuların ucuz, basit ve elektronik aksamı bulunmayan nesneleri video oyunu çevrebirim donatısı olarak kullanabilmesinin” amaçlandığı belirtildi.

Şirketin gösterdiği örneklerden birinde oyuncuların bir ya da iki muz veya portakalı alıp hareket ettirerek bunları koldaki analog tuşları şeklinde kullanabilecekleri ifade edildi.

Bir başka örnekteyse bir muzun üzerine standart kontrol kolundaki tuşların sanal şekilde yerleştirilebileceği gösterildi.

Öte yandan bu ilginç teknoloji şimdilik sadece fikir aşamasında. Henüz somut bir proje, plan ya da teknoloji bulunmuyor.